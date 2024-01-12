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ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات

موعد مباريات السبت في كأس أمم آسيا 2023

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠١ مساءً
موعد مباريات السبت في كأس أمم آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023 غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

كأس أمم آسيا 2023

المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية بين منتخبي أستراليا والهند وتُقام على ملعب “أحمد بن علي المونديالي”.

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المباراة الثانية ستكون بين منتخبي الصين وطاجيكستان وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل”.

كأس أمم آسيا
كأس آسيا

المباراة الثالثة ستكون بين منتخبي سوريا وأوزبكستان في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وتُقام على ملعب “جاسم بن حمد بنادي السد”.

يذكر أن مباراة الافتتاح ستنطلق اليوم في السابعة مساءً بتوقيت السعودية بين منتخبي قطر ولبنان في ملعب “لوسيل”.

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