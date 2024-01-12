لقطات لـ سفير فرنسا أثناء حصد الفقع في صحراء القصيم: من أطيب ما يكون موعد مباريات السبت في كأس أمم آسيا 2023 رئاسة الهيئة تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى 8 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان استعدادات منفذ سلوى لاستقبال جمهور منافسات كأس آسيا 2023 تنظيم مميز لسباق درب العلا وتفاعل مع عروض الفلكلور صورة لهلال رجب بعد غروب الشمس اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الراغبة في العمل بالسعودية أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية
تُستكمل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023 غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.
المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية بين منتخبي أستراليا والهند وتُقام على ملعب “أحمد بن علي المونديالي”.
المباراة الثانية ستكون بين منتخبي الصين وطاجيكستان وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل”.
المباراة الثالثة ستكون بين منتخبي سوريا وأوزبكستان في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وتُقام على ملعب “جاسم بن حمد بنادي السد”.
يذكر أن مباراة الافتتاح ستنطلق اليوم في السابعة مساءً بتوقيت السعودية بين منتخبي قطر ولبنان في ملعب “لوسيل”.