موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا

تُستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وستقام المباراة الأولى بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وفي الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ستقام مباراة موريتانيا ضد أنجولا، بينما في الساعة الـ11 مساءً تُقام مباراة تونس ومالي.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

وفي مواجهات اليوم الجمعة، فاز منتخب الرأس الأخضر على منتخب موزمبيق بثلاثية دون رد، بينما فاز المنتخب السنغالي على المنتخب الكاميروني بثلاثية لهدف، وتُقام حاليًّا مباراة غينيا كوناكري ضد جامبيا.

وأصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

فريق “كاب فيردي” أحرز الهدف الأول عبر اللاعب تياجو “بيبي” من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني سجل فريق “كاب فيردي” هدفين عبر كل من ريان مينديز وكيفين بينا في الدقيقتين الـ 52 والـ70.

السنغال ضد الكاميرون بـ كأس أمم إفريقيا

أما في مباراة السنغال والكاميرون، وفي الشوط الأول، افتتح المنتخب السنغالي التهديف عبر اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة الـ16.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السنغال الهدف الثاني عبر اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ72، ثم قلص اللاعب الكاميروني جان شارل كاسيتيليتو الفارق لمنتخب بلاده بإحرازه هدفًا في الدقيقة الـ83.

وعند حلول الدقيقة الـ91، سجل ساديو ماني الهدف الثالث للمنتخب السنغالي من تصويبة مخادعة، ليصبح رصيد منتخب السنغال 6 نقاط ومتأهلًا لدور ثمن النهائي في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة.