Icon

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon 12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon موعد مباراتي النصر الوديتين في الصين Icon التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند في العام الجديد Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان Icon منافسة سعودية إيطالية على ضم نايف أكرد Icon ابن زكري يُفاضل بين 3 عروض Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال Icon نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٤ مساءً
موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد المنتخب السعودي لخوض 3 مباريات ودية وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

المواجهة الأولى ستكون غدًا، حيث يلعب الأخضر ضد منتخب لبنان بينما في يوم 9 يناير يلعب الأخضر أمام المنتخب الفلسطيني.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر والقنوات الناقلة

موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا

موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا

وفي يوم 10 يناير يلعب الأخضر ضد منتخب هونج كونج حيث تُقام جميع المباريات في قطر.

قائمة المنتخب السعودي النهائية

وضم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني في القائمة النهائية للأخضر كلًّا من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلًّا من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه