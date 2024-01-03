موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا

يستعد المنتخب السعودي لخوض 3 مباريات ودية وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

المواجهة الأولى ستكون غدًا، حيث يلعب الأخضر ضد منتخب لبنان بينما في يوم 9 يناير يلعب الأخضر أمام المنتخب الفلسطيني.

وفي يوم 10 يناير يلعب الأخضر ضد منتخب هونج كونج حيث تُقام جميع المباريات في قطر.

قائمة المنتخب السعودي النهائية

وضم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني في القائمة النهائية للأخضر كلًّا من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلًّا من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.