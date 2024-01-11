موقعين لتصنيع منتجات التبغ بنشارة الخشب في جدة

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن رصد موقعين لتصنيع منتجات التبغ، حيث تم مصادرة 122 طنًّا من المضبوطات مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عبر جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة المخالفات داخل الأحياء.
وتمكنت فرق الرقابة خلال جولاتها الميدانية بحي “السرورية” بنطاق المليساء من ضبط موقعين لتصنيع مشتقات التبغ المخالفة للنظام باستخدام نشارة الخشب.
وأشارت أمانة محافظة جدة إلى أنه جرى إتلاف المضبوطات كافة وإغلاق الموقع، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.