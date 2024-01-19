موقف المستفيد من حساب المواطن حال وجود سجل تجاري للتابع

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أكد حساب المواطن أنه يتم اختيار الحالة الوظيفية للتابع “أعمال تجارية”، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة).
جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسارات على منصة إكس بشأن وجود سجل تجاري لدى التابع.
وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.