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بعد إصابته في مباراة قرغيزستان

موقف حسان تمبكتي من المشاركة أمام تايلاند

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٩ مساءً
موقف حسان تمبكتي من المشاركة أمام تايلاند
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على موقف المدافع حسان تمبكتي، من المشاركة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد تايلاند في بطولة كأس آسيا 2023.

حسان تمبكتي يغيب للإصابة

وكشف الإعلامي عبدالرحمن أباعود موقف اللاعب من المشاركة، وقال عبر حسابه على منصة “إكس”: “إصابة حسان تمبكتي كدمة قوية في الساق، ستغيبه عن لقاء غد، وسيكون جاهزًا بإذن الله لمباراة دور الـ16”.

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وكان حسان تمبكتي قد شارك بشكل أساسي في مباراة السعودية ضد قرغيزستان، وتعرض للإصابة مع بداية أحداث الشوط الثاني، بعد عرقلة من كيمي ميرك، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب.

حسان تمبكتي
تمبكتي

السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

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