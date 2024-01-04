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لرحيله في الميركاتو الشتوي الحالي

موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٠ مساءً
موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي برونو فرنانديز إلى دوري روشن السعودي.

يونايتد يرفض رحيل برونو فرنانديز

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، برونو فرنانديز يحظى باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لن توافق على أي عرض لرحيله.

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ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة

ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة

برونو فرنانديز
برونو – المصدر @ManUtd

ويُعد برونو فرنانديز من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2026، ما يُصعب رحيله في الميركاتو الشتوي أو بنهاية الموسم الحالي.

وانضم برونو إلى مانشستر يونايتد في مطلع عام 2020، وشارك في أكثر من 200 مباراة بجميع البطولات، وسجل أكثر من 70 هدفًا، وقدم 57 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب واحد، وهو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

برونو فرنانديز
برونو – المصدر @ManUtd

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة ويجان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ويجان، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر manutdnews

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