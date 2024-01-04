موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز

حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي برونو فرنانديز إلى دوري روشن السعودي.

يونايتد يرفض رحيل برونو فرنانديز

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، برونو فرنانديز يحظى باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لن توافق على أي عرض لرحيله.

ويُعد برونو فرنانديز من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2026، ما يُصعب رحيله في الميركاتو الشتوي أو بنهاية الموسم الحالي.

وانضم برونو إلى مانشستر يونايتد في مطلع عام 2020، وشارك في أكثر من 200 مباراة بجميع البطولات، وسجل أكثر من 70 هدفًا، وقدم 57 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب واحد، وهو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة ويجان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ويجان، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.