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تحتوي على معالج Snapdragon XR2 Gen 2 الجديد

ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٥ صباحاً
ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2
المواطن - فريق التحرير

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خفضت ميتا سعر نظارة الرأس للواقع الافتراضي القديمة Quest 2 بعد أشهر من إطلاقها لنظارتها الجديدة Quest 3، Vision Pro، والتي تستعد لإطلاقها بحلول شهر فبراير المقبل.

سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2

وينخفض سعر نسخة 128 جيجا بايت من 300 دولار إلى 250 دولارًا، في حين ينخفض سعر نسخة 256 جيجا بايت من 350 دولارًا إلى 300 دولار.

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وتشير التقارير إلى أن هذه النظارة قد تحل محل نظارة Quest 2 في تشكيلة ميتا، وقد تحتوي معالج Snapdragon XR2 Gen 2 الجديد مثل نظارة Quest 3.

ملحقات نظارة الواقع الافتراضي Quest 2

وتقدم الشركة أيضًا مجموعة من ملحقات Quest 2 بسعر مخفض:

  • حزام Elite لنظارة Quest 2 المزود بالبطارية بسعر قدره 90 دولارًا.
  • حزام Elite لنظارة Quest 2 بسعر قدره 50 دولارًا.
  • حقيبة حمل Quest 2 بسعر قدره 45 دولارًا.
  • حزمة Quest 2 النشطة بسعر قدره 60 دولارًا.
  • حزمة Quest 2 Fit بسعر قدره 40 دولارًا.

سعر نظارة الرأس Quest 2 في 2022

ورفعت ميتا في شهر يوليو 2022 سعر نظارة الرأس Quest 2 بمقدار 100 دولار، ليصبح سعرها نحو 400 دولار بدلًا من سعرها السابق البالغ قدره 300 دولار.

وخفضت الشركة في شهر يونيو الماضي سعر نظارة الرأس Quest 2 إلى مقدار 300 دولار من أجل بيع المزيد من الوحدات عندما أعلنت للمرة الأولى Quest 3.

ميتا تقدم أكثر من 500 لعبة

وتقدم ميتا أكثر من 500 لعبة للواقع الافتراضي، وحصلت في العام الماضي على دفعة كبيرة من خلال إطلاق روبلوكس لعبتها لنظارة الرأس Quest عبر متجر Meta Quest.

قد يشجع انخفاض سعر Quest 2 الأشخاص على شراء نظارة الرأس لتجربة الواقع الافتراضي بدلًا من إنفاق مقدار 500 دولار على Quest 3.

النظارة الأكثر شعبية

وأصبحت Quest 2 واحدة من نظارات الرأس الشعبية للواقع الافتراضي بفضل سعر الإطلاق المنخفض، مع أن الضجة تلاشت عندما رفعت ميتا السعر في منتصف عام 2022.

وتعد نظارة Quest 3 خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الشاشات والعدسات المحسنة، والتصميم المصغر، والأداء السريع، وكاميرات الواقع المختلط والمزيد.

وكشفت خريطة طريق ميتا المسربة في وقت سابق من العام الماضي أن الشركة تخطط لإصدار نظارة رأس جديدة بعد Quest 3 في عام 2024 بسعر مناسب للسوق الاستهلاكية.

 

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