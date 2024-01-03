ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا

زف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بشرى سعيدة لجماهير الهلال، بشأن تطورات إنشاء ملعب المملكة أرينا Kingdom Arena في الرياض.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على منصة X: “خبر مهم لجماهير الهلال، وصلت أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل (الاصطناعي) من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب”، قبل أن يعلن في مداخلة ببرنامج أكشن مع وليد: “الهلال سيفتتح ملعبه الجديد نهاية الشهر الجاري أمام إنتر ميامي (ليونيل ميسي)”.

وأضاف آل الشيخ: “بدأنا في تركيب أرضية الملعب، وهناك مفاجآت في الملعب ستذهل الجمهور، إضاءته هي الأقوى على الإطلاق، وستكون أعلى من كل ملاعب العالم بنسبة 15%، كما تعاقدنا مع مخرجين متخصصين في النقل بتقنية أعلى من 4K”.

اخر تطورات الزراعة اللي انتهينا منها الحمدلله وترقبوا مداخلتي بعد شوي مع اخوي وليد الفراج pic.twitter.com/uoWFaJMqqn — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 2, 2024

ملاعب جديدة في مختلف مناطق المملكة

وتابع رئيس هيئة الترفيه: “ناقشنا فكرة إنشاء ملاعب في مختلف مناطق المملكة، على غرار ملعب المملكة أرينا (Kingdom Arena)”.

وفي وقت سابق من 2023، وقعت شركة نادي الهلال إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، ليكون بموجبها “بوليفارد هول” استادًا رسميًا للهلال، تحت مسمى KINGDOM ARENA .

وصلت اجهزة تقنية ضوء الشمس البديل (الاصطناعي) من هولندا … للحفاظ على زراعة الملعب (وش فيكم ارتعتوا يوم قلت تتسع صدوركم؟) pic.twitter.com/LjCBm03OlZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 2, 2024

معلومات عن ملعب المملكة أرينا