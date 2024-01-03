Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 إلى مطار العريش Icon تراجع طفيف بمؤشر الدولار الأمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين Icon ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا Icon الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر Icon التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد Icon سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء Icon ذروة شهب الرباعيات في 2024 فجر الخميس Icon أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر Icon دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية Icon التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيتم نقل المباريات بتقنية أعلى من 4K

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بشرى سعيدة لجماهير الهلال، بشأن تطورات إنشاء ملعب المملكة أرينا Kingdom Arena في الرياض.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على منصة X: “خبر مهم لجماهير الهلال، وصلت أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل (الاصطناعي) من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب”، قبل أن يعلن في مداخلة ببرنامج أكشن مع وليد: “الهلال سيفتتح ملعبه الجديد نهاية الشهر الجاري أمام إنتر ميامي (ليونيل ميسي)”.

قد يهمّك أيضاً
شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى SU7

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى SU7

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد

وأضاف آل الشيخ: “بدأنا في تركيب أرضية الملعب، وهناك مفاجآت في الملعب ستذهل الجمهور، إضاءته هي الأقوى على الإطلاق، وستكون أعلى من كل ملاعب العالم بنسبة 15%، كما تعاقدنا مع مخرجين متخصصين في النقل بتقنية أعلى من 4K”.

ملاعب جديدة في مختلف مناطق المملكة

وتابع رئيس هيئة الترفيه: “ناقشنا فكرة إنشاء ملاعب في مختلف مناطق المملكة، على غرار ملعب المملكة أرينا (Kingdom Arena)”.

وفي وقت سابق من 2023، وقعت شركة نادي الهلال إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، ليكون بموجبها “بوليفارد هول” استادًا رسميًا للهلال، تحت مسمى KINGDOM ARENA .

معلومات عن ملعب المملكة أرينا

  • يسع الملعب نحو 26 ألف متفرج ويضم أحدث التقنيات التي توفر تجربة متميزة للمشجعين.
  • سيدفع الهلال 40 مليون ريال سعودي سنويا للهيئة العامة للترفيه، مقابل الحصول على حقوق هذا الملعب.
  • تسع المقصورة الرئيسية في هذا الملعب إلى 350 مقعداً.
  • يضم الملعب سقفاً متحركاً وشاشات عملاقة كما أنه سيكون مكيفاً بالكامل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه