قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024 حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية رينان لودي يصل الرياض ساديو ماني: الدوري السعودي يُشاهده العالم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت إنتر ميلان يضرب موعدًا مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
أبدى نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، استعداده للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.
وأكدت إذاعة “دي سبورتس” الأرجنتينية، أن ميسي وأنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب في حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.
وكان ليونيل ودي ماريا ساهما في آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.
ويتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا، ابتداء من اليوم وحتى 11 فبراير، ويتواجد التانغو في المجموعة الثانية مع أوروجواي، تشيلي، باراجواي وبيرو.
وضمنت العديد من المنتخبات التأهل إلى أولمبياد باريس، وهي فرنسا “منظم البطولة”، مصر، المغرب ومالي من أفريقيا، أمريكا وجمهورية الدومينيكان من أمريكا الشمالية، نيوزلندا من أوقيانوسيا، إسبانيا وأوكرانيا من أوروبا.