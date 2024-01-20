ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024

أبدى نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، استعداده للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

ميسي ودي ماريا قد يُشاركان

وأكدت إذاعة “دي سبورتس” الأرجنتينية، أن ميسي وأنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب في حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.

وكان ليونيل ودي ماريا ساهما في آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.

ويتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا، ابتداء من اليوم وحتى 11 فبراير، ويتواجد التانغو في المجموعة الثانية مع أوروجواي، تشيلي، باراجواي وبيرو.

المتأهلون لأولمبياد باريس

وضمنت العديد من المنتخبات التأهل إلى أولمبياد باريس، وهي فرنسا “منظم البطولة”، مصر، المغرب ومالي من أفريقيا، أمريكا وجمهورية الدومينيكان من أمريكا الشمالية، نيوزلندا من أوقيانوسيا، إسبانيا وأوكرانيا من أوروبا.