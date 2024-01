ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية

كشف نادي ميلان الإيطالي عن طريقته في دعم حارسه الفرنسي مايك ماينان وذلك بعد تعرض الأخير لصافرات عنصرية من قبل جماهير أودينيزي خلال مباراة أمس بين الفريقين في الدوري الإيطالي.

وكان ماينان تعرض لصافرات عنصرية من قبل جماهير أودينيزي، مما اضطره للخروج من الملعب والتقدم بشكوى لحكم اللقاء والحكم الرابع.

وقال الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر منصة ” إكس” : ” نتيجة للأحداث غير المقبولة التي حدثت في لقاء أودينيزي، النادي قرر عدم نشر أي شيء في منصات التواصل الاجتماعي وذلك دعمًا للحارس ماينان ولمحاربة العنصرية”.

وتحدث ماينان عن الواقعة قائلًا لـ حساب ناديه في منصة ” إكس” : ” ما حدث في الشوط الأول وهو أثناء تنفيذ ركلة المرمى سمعت صيحات القرود من جماهير أودينيزي، لم أهتم بالأمر من البداية، ثم تكرر الأمر للمرة الثانية وذهبت إلى الحكم وأخبرته بأن ما يحدث ليس طبيعيًا، ولا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة”.

وأضاف: ” يجب أن تتم معاقبة المتسبب بأقوى عقوبة حتى لا يتكرر الأمر ثانية”.

وكان الروسونيري فاز على أودينيزي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للروسونيري كل من لوفتوس تشيك ولوكا يوفيتش وأوكافور، بينما سجل لفريق أودينيزي كل من لازار ساماردزيتش، وفلوران توفين.

Following the unacceptable events during the match against Udinese, AC Milan has decided to not post any social media content today, 21 January 2024, in support of Mike Maignan and the fight against racism.#WeRespAct

— AC Milan (@acmilan) January 21, 2024