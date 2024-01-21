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في مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي

ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية
المواطن- محمد سمعه

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كشف نادي ميلان الإيطالي عن طريقته في دعم حارسه الفرنسي مايك ماينان وذلك بعد تعرض الأخير لصافرات عنصرية من قبل جماهير أودينيزي خلال مباراة أمس بين الفريقين في الدوري الإيطالي.

ماذا فعل حارس ميلان ؟

وكان ماينان تعرض لصافرات عنصرية من قبل جماهير أودينيزي، مما اضطره للخروج من الملعب والتقدم بشكوى لحكم اللقاء والحكم الرابع.

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وقال الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر منصة ” إكس” : ” نتيجة للأحداث غير المقبولة التي حدثت في لقاء أودينيزي، النادي قرر عدم نشر أي شيء في منصات التواصل الاجتماعي وذلك دعمًا للحارس ماينان ولمحاربة العنصرية”.

مايك ماينان حارس ميلان

رد ماينان 

وتحدث ماينان عن الواقعة قائلًا لـ حساب ناديه في منصة ” إكس” : ” ما حدث في الشوط الأول وهو أثناء تنفيذ ركلة المرمى سمعت صيحات القرود من جماهير أودينيزي، لم أهتم بالأمر من البداية، ثم تكرر الأمر للمرة الثانية وذهبت إلى الحكم وأخبرته بأن ما يحدث ليس طبيعيًا، ولا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة”.

وأضاف: ” يجب أن تتم معاقبة المتسبب بأقوى عقوبة حتى لا يتكرر الأمر ثانية”.

وكان الروسونيري فاز على أودينيزي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للروسونيري كل من لوفتوس تشيك ولوكا يوفيتش وأوكافور، بينما سجل لفريق أودينيزي كل من لازار ساماردزيتش، وفلوران توفين.

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