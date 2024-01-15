ميلان يهزم روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزًا كبيرًا على ضيفه روما بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد روما

وسجل الفرنسي ياسين عدلي الهدف الأول للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ11.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي جيرو الهدف الثاني للروسونيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ70، سجل الأرجنتيني لياندرو باريديس الهدف الأول لروما من ركلة جزاء.

وبتمريرة مميزة بكعب القدم من جيرو، تمكن الفرنسي ثيو هيرنانديز من تصويبة قوية، من إضافة الهدف الثالث للروسونيري بالدقيقة الـ85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع.