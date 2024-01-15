ميلان يهزم روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

لقطات من تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني مبادرة سافر بلا حقيبة تنطلق من أبراج الساعة بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال
حقق فريق ميلان فوزًا كبيرًا على ضيفه روما بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي.
وسجل الفرنسي ياسين عدلي الهدف الأول للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ11.
وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي جيرو الهدف الثاني للروسونيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ57.
وعند حلول الدقيقة الـ70، سجل الأرجنتيني لياندرو باريديس الهدف الأول لروما من ركلة جزاء.
وبتمريرة مميزة بكعب القدم من جيرو، تمكن الفرنسي ثيو هيرنانديز من تصويبة قوية، من إضافة الهدف الثالث للروسونيري بالدقيقة الـ85.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع.
ميلان ينتصر على روما بنتيجة 3-1 ويقلص الفارق مع إنتر المتصدر إلى 9 نقاط في سباق صدارة لقب الكالتشيو 🔴⚫️
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#ميلان_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/I2ezONzDnj
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 14, 2024