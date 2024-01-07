ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي

انتهت مباراة ميلان ضد إمبولي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيق الروسونيري للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

فوز ميلان ضد إمبولي

وبدأت مباراة ميلان ضد إمبولي بشكل سريع، ونجح الإنجليزي روبن لوفتوس في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط، قبل أن يُعزز الفرنسي أوليفيه جيرو تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وفرض الروسونيري سيطرته على اللعب، وأهدر العديد من الفرص، قبل أن يسجل الإيفواري الشاب، شاكا تراوري الهدف الثالث عند الدقيقة 87.

الفريقان في الدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، والرابع خلال آخر 4 مواجهات، ليُعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإيطالي الممتاز بـ12 انتصارًا و3 تعادلات، و4 هزائم.

ورفع الروسونيري رصيده إلى 39 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 9 نقاط عن الإنتر المتصدر، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.