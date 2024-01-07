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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٥ مساءً
ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ميلان ضد إمبولي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيق الروسونيري للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

فوز ميلان ضد إمبولي

وبدأت مباراة ميلان ضد إمبولي بشكل سريع، ونجح الإنجليزي روبن لوفتوس في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط، قبل أن يُعزز الفرنسي أوليفيه جيرو تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

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أوليفيه جيرو
جيرو – المصدر @acmilan

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وفرض الروسونيري سيطرته على اللعب، وأهدر العديد من الفرص، قبل أن يسجل الإيفواري الشاب، شاكا تراوري الهدف الثالث عند الدقيقة 87.

ميلان ضد إمبولي
جانب من المباراة – المصدر @EmpoliFC

الفريقان في الدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، والرابع خلال آخر 4 مواجهات، ليُعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإيطالي الممتاز بـ12 انتصارًا و3 تعادلات، و4 هزائم.

ورفع الروسونيري رصيده إلى 39 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 9 نقاط عن الإنتر المتصدر، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

ميلان ضد إمبولي
لاعبو الفريق – المصدر @acmilan

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