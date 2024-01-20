إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز منتخب أنجولا يهزم موريتانيا بصعوبة في أمم إفريقيا 26 فرقة سعودية وأجنبية تتنافس في مهرجان قمم الدولي الثالث بعسير ميلا الزهراني تخطف الأنظار في حفل Joy awards مساند: صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني 294 ألف دولار ثمن بيع ساعة ممثل شهير بمزاد علني
خطفت الممثلة وعارضة الأزياء ميلا الزهراني الأنظار في حفل توزيع جوائز Joy awards المقام الليلة في العاصمة الرياض.
وأطلت الزهراني في إطلالة هادئة خطفت القلوب قبل العيون حيث أشاد بإطلالتها العديد من مرتادي شبكات التواصل الذين أكدوا أن إطلالتها تلفت الأنظار أينما شاركت وحيثما كانت.
وعبرت الزهراني عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحفل الرائع ضمن مهرجان موسم الرياض.
ويشارك في حفل JOY AWARDS الذي يعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.
ميلا الزهراني تتألق في حفل توزيع
Joy awards#جوي_اوورد#JoyAwards#برنامج_جودة_الحياة@RiyadhSeason
بث مباشر الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/JrXbo3YQeI pic.twitter.com/FRsBswZqUR
— MBC1 (@mbc1) January 20, 2024