ميلا الزهراني تخطف الأنظار في حفل Joy awards

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء ميلا الزهراني الأنظار في حفل توزيع جوائز Joy awards المقام الليلة في العاصمة الرياض.

إطلالة ميلا الزهراني

وأطلت الزهراني في إطلالة هادئة خطفت القلوب قبل العيون حيث أشاد بإطلالتها العديد من مرتادي شبكات التواصل الذين أكدوا أن إطلالتها تلفت الأنظار أينما شاركت وحيثما كانت.

وعبرت الزهراني عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحفل الرائع ضمن مهرجان موسم الرياض.

حفل Joy awards

ويشارك في حفل JOY AWARDS الذي يعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.