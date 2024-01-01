نائب أمير تبوك يطلع على آخر المستجدات في مشروع نيوم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالمهندس نظمي النصر، وأطلع سموه خلال اللقاء على آخر المستجدات في مشروع نيوم، ونوه الأمير خالد بن سعود بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – .