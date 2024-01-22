نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات

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وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بعدم إقامة حفلات أو جمع مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض خلال زيارته لمحافظات المنطقة.
وتضمن توجيه سموه في برقية لمحافظي المنطقة التأكيد على عدم إقامة أي مظاهر احتفالية أو وضع لوحات ترحيبية أو صور على الطرقات ومداخل المحافظات، كذلك عدم نشر إعلانات ترحيبية بسموه في وسائل الإعلام المختلفة.