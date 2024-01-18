نابولي قد يُبعد مورينيو عن دوري روشن

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تُخيم حالة من الغموض على مصير المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.
وقرر نادي روما، مؤخرًا إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، واحتلاله في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وتم التعاقد مع أسطورة “الذئاب” السابق، دانيلي دي روسي.
ولفتت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن خورخي مينديز، وكيل أعمال مورينيو، تواصل مع رئيس مجلس إدارة نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لعرض خدمات المدرب البرتغالي على حامل لقب الكالتشيو.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يمر فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بأفضل مستوياته، حيث تراجع الأداء بقوة، بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وأشارت شبكة Sport Mediaset الإيطالية، إلى أن هذا التحرك يُبعد مورينيو عن الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعدما ربطت عدة تقارير سابقة المدرب البرتغالي بمفاوضات مع أندية كبار.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن إنتر المتصدر، حيث اكتفى بالفوز 9 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 7 لقاءات.