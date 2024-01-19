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بعد الفوز على فيورنتينا بثلاثية

نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل مباراة نابولي ضد فيورنتينا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي، بفوز الفريق الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد.

جيوفاني سيميوني يهز الشباك

وبدأت مباراة نابولي ضد فيورنتينا التي أُقيمت على ملعب “الأول بارك” بشكل سريع، حيث ضغط الفريق الجنوبي بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

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نابولي ضد فيورنتينا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

ونجح جيوفاني سيميوني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23، وضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف آخر، وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا على ركلة جزاء عند الدقيقة 44.

وأضاع نانيتامو إيكوني فرصة التعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما أهدر ركلة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم نابولي ضد فيورنتينا بنتيجة 1- 0.

جيوفاني سيميوني
سيميوني – المصدر @mosgovsa

فوز نابولي ضد فيورنتينا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، وسط تألق كبير من الدفاع، قبل أن ينجح أليسيو زيريين في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 84 و86، وتنتهي المباراة بفوز نابولي ضد فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

وينتظر الفريق الجنوبي، الفائز من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ضد لاتسيو، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والمقرر إقامتها، مساء يوم غد الجمعة، لملاقاته في المباراة النهائية.

نابولي ضد فيورنتينا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

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