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خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

نابولي يحسم موقفه من عرض الشباب لضم بوليتانو

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٢ مساءً
نابولي يحسم موقفه من عرض الشباب لضم بوليتانو
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي نابولي الإيطالي، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، ماتيو بوليتانو إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نابولي يرفض رحيل بوليتانو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي نابولي رفض العرض الضخم الذي تقدم به الشباب للتعاقد مع بوليتانو في يناير الحالي.

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ماتيو بوليتانو
اللاعب الإيطالي – المصدر @MPolitano16

ولفت فابريزيو رومانو، إلى أن نابولي اقترب كثيرًا من الاتفاق مع بوليتانو على تجديد عقده حتى عام 2028، مشددًا في الوقت ذاته، على أن انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي سيكون خيارًا فيما بعد وليس الآن.

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن الشباب تقدم بعرض رسمي لنادي نابولي لضم المهاجم الإيطالي بوليتانو صاحب الـ30 عامًا، مقابل 12 مليون يورو، في حين سيمنح اللاعب 7 ملايين يورو.

ماتيو بوليتانو نجم نابولي
اللاعب الإيطالي – المصدر football-italia

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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