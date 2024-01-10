نابولي يحسم موقفه من عرض الشباب لضم بوليتانو

حسمت إدارة نادي نابولي الإيطالي، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، ماتيو بوليتانو إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نابولي يرفض رحيل بوليتانو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي نابولي رفض العرض الضخم الذي تقدم به الشباب للتعاقد مع بوليتانو في يناير الحالي.

ولفت فابريزيو رومانو، إلى أن نابولي اقترب كثيرًا من الاتفاق مع بوليتانو على تجديد عقده حتى عام 2028، مشددًا في الوقت ذاته، على أن انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي سيكون خيارًا فيما بعد وليس الآن.

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن الشباب تقدم بعرض رسمي لنادي نابولي لضم المهاجم الإيطالي بوليتانو صاحب الـ30 عامًا، مقابل 12 مليون يورو، في حين سيمنح اللاعب 7 ملايين يورو.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.