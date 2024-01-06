Icon

هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟ Icon ضبط 17376 مخالفًا بينهم 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا Icon ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي Icon إلزام مُنشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل Icon نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج Icon هل يتعاقد الاتحاد مع الشناوي لتعويض رحيل غروهي؟ Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال Icon 3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية

ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اشتعلت المنافسة بين ناديين، لضم نجم النصر المعار إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مختار علي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

عرضان لضم مختار علي

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن ناديي الفتح والاتفاق يرغبان في شراء المدة المتبقية من عقد مختار علي من النصر.

قد يهمّك أيضاً
موعد مبارة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس

موعد مبارة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس

تمديد حساب المواطن يبعث الطمأنة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة

تمديد حساب المواطن يبعث الطمأنة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة

مختار علي
مختار – المصدر @_MukhtarAli

وأشار علي العنزي، إلى أن المنافسة قوية بين الفتح والاتفاق، وتجاوزت العروض المالية المقدمة منهما لشراء عقد مختار علي حاجز الـ10 ملايين ريال.

ويلعب مختار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وشارك في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، وصنع 3 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

مختار علي
مختار – المصدر @_MukhtarAli

الفتح والاتفاق يسعيان لتدعيم صفوفهما

ويسعى ناديا الفتح والاتفاق، لتدعيم صفوفهما بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، رغم بدء الموسم بشكل مميز.

الفتح
لاعبو الفتح في الدوري – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم