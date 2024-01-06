ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي

اشتعلت المنافسة بين ناديين، لضم نجم النصر المعار إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مختار علي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

عرضان لضم مختار علي

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن ناديي الفتح والاتفاق يرغبان في شراء المدة المتبقية من عقد مختار علي من النصر.

وأشار علي العنزي، إلى أن المنافسة قوية بين الفتح والاتفاق، وتجاوزت العروض المالية المقدمة منهما لشراء عقد مختار علي حاجز الـ10 ملايين ريال.

ويلعب مختار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وشارك في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، وصنع 3 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

الفتح والاتفاق يسعيان لتدعيم صفوفهما

ويسعى ناديا الفتح والاتفاق، لتدعيم صفوفهما بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، رغم بدء الموسم بشكل مميز.