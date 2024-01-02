نادٍ عريق في الدوري الإنجليزي مهتم بضم فيرمينو .. التفاصيل كاملة

يبدو أن أيام اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو داخل أهلي جدة أصبحت معدودة في ظل غضب جماهيري من أداء اللاعب البرازيلي.

ولم ينجح نجم ليفربول الإنجليزي السابق، إلا في تسجيل 3 أهداف في بطولة دوري روشن، وذلك بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات: إن نادي كورينثيانز البرازيلي يفكر في استعارة اللاعب فيرمينو من الأهلي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

كذلك كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فيرمينو مرشح للانضمام لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي في حال لم يوفق في الانضمام لنادي كورينثيانز.