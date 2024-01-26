Icon

الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية Icon وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي Icon تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف Icon موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة Icon تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم Icon فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار Icon إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور Icon شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
جماهير الاتحاد طالبت برحيله عن الفريق

نادٍ في دوري روشن يُراقب كورونادو

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠١ مساءً
نادٍ في دوري روشن يُراقب كورونادو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن أحد أندية دوري روشن، يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي الرياضي عادل بابكير عبر حسابه في منصة “إكس”: “كورونادو مطلوب في التعاون”.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة

موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا

موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد رسائل قوية لإدارة أنمار الحائلي مطالبة بالإبقاء على اللاعب البرتغالي جوتا والتخلص من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

مطلب جماهير الاتحاد

وعانى جوتا صاحب الـ 24 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع العميد، حيث كان من المتوقع انضمامه لنادي الاتفاق أو لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

جماهير الاتحاد انتقدت تعامل إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب البرتغالي، حيث طالبت جماهير العميد بالتخلص من كورونادو لكثرة إصاباته وتواجد جوتا بدلًا منه في تشكيلة العميد.

وكان اللاعب البرازيلي انضم للاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، بينما انضم جوتا للعميد في صيف 2023 قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم