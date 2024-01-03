ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا رونالدو ونيمار يقودان التشكيل المثالي لـ بيدري هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مهرجان الكُتاب والقراء في عسير.. غداً كين يخطف صدارة قائمة خاصة من رونالدو في 2023 سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق ضبط شخصين هربا الحشيش المخدر بالرياض
يحظى نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح باهتمام أكثر من ناد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن ناديًا سعوديًا جديدًا انضم إلى السباق للحصول على خدمات محمد صلاح.
ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن الاتصالات بين النادي السعودي ووكيل محمد صلاح بدأت بالفعل، من أجل استكشاف فرصة انتقاله إليه بعد نهاية منافسات الموسم الحالي.
ويواصل صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم ليفربول هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة الهدافين، كما وصل إلى 150 هدفًا مع الريدز في البريميرليج.
ويتوقع أن يحاول الاتحاد ضم صلاح في الميركاتو الشتوي، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.
وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.