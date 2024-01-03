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بعد اهتمام الاتحاد بضمه

ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٩ مساءً
ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح باهتمام أكثر من ناد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ناد سعودي جديد يسعى لضم محمد صلاح

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن ناديًا سعوديًا جديدًا انضم إلى السباق للحصول على خدمات محمد صلاح.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن الاتصالات بين النادي السعودي ووكيل محمد صلاح بدأت بالفعل، من أجل استكشاف فرصة انتقاله إليه بعد نهاية منافسات الموسم الحالي.

ويواصل صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم ليفربول هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة الهدافين، كما وصل إلى 150 هدفًا مع الريدز في البريميرليج.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

الاتحاد يسعى لضم صفقات قوية

ويتوقع أن يحاول الاتحاد ضم صلاح في الميركاتو الشتوي، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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