ناد فرنسي يسعى لضم كريم بنزيما

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما باهتمام أكثر من ناد؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ليون يستهدف ضم بنزيما

ولفتت إذاعة “مونت كارلو”، إلى أن نادي ليون الفرنسي انضم إلى سباق الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بنزيما، بعد توتر العلاقات بين اللاعب ونادي الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، إلى أن فرص رحيل بنزيما عن الاتحاد في يناير الحالي؛ تبدو صعبة، ولكن هناك نسبة ضئيلة للغاية، يسعى مسؤولو نادي ليون لاستغلالها.

ويحلم مسؤولو نادي ليون بعودة كريم بنزيما إلى الفريق مرة أخرى، بعدما غادره في صيف عام 2009؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي بقي في صفوفه لمدة 14 عامًا.

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن بنزيما يحظى باهتمام كبير من قبل مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي، بجانب التقارير التي أشارت إلى احتمالية انتقاله لأي فريق سعودي آخر في الميركاتو الشتوي الحالي.

كريم بنزيما مع الاتحاد

وانضم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.