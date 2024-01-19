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برشلونة يصطدم بأتلتيك بيلباو

نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤١ مساءً
نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت منافسات قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، وأسفرت عن اختبار صعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

قرعة الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في ملعب “سان ماميس”، بعدما أطاح بنظيره أونيونيستا سالامنكا من دور الـ16، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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برشلونة في كأس ملك إسبانيا
لاعبو المنتخب – المصدر @FCBarcelona

وفي بقية مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، يلعب سيلتا فيجو ضد ريال سوسييداد، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا نظيره جيرونا.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره إشبيلية على ملعب ميتروبوليتانو، وذلك بعدما نجح بالأمس في الفوز على حامل اللقب، ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا من مباراة واحدة، خلال الفترة بين يومي 23 و25 يناير الجاري.

كأس ملك إسبانيا
كأس البطولة

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