نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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أُقيمت منافسات قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، وأسفرت عن اختبار صعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.
ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في ملعب “سان ماميس”، بعدما أطاح بنظيره أونيونيستا سالامنكا من دور الـ16، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفي بقية مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، يلعب سيلتا فيجو ضد ريال سوسييداد، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا نظيره جيرونا.
وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره إشبيلية على ملعب ميتروبوليتانو، وذلك بعدما نجح بالأمس في الفوز على حامل اللقب، ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا من مباراة واحدة، خلال الفترة بين يومي 23 و25 يناير الجاري.