نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا، لارجي رمازاني، رقمًا قياسيًا خلال مباراة ريال مدريد المقامة الآن، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

رمازاني يحقق رقمًا مميزًا

وبدأ لارجي رمازاني، مباراة ريال مدريد ضد ألميريا بشكل أساسي، ونجح في هز شباك المرينغي بعد مرور 38 ثانية فقط، بعد تلقيه تمريرة مميزة من لوكاس روبرتوني، ليطلق تسديدة قوية في شباك كيبا أريزابالاجا.

وأوضحت شبكة “أوبتا”، أن هدف رامازاني هو أسرع هدف يسكن شباك ريال مدريد في جميع المسابقات منذ يناير 2015، مشيرة إلى أن لاعب ريال سوسييداد، إلوستوندو، هز شباك المرينغي بعد 38 ثانية أيضًا.

تأخر ريال مدريد ضد ألميريا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد ألميريا الآن، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني الممتاز، وتُشير النتيجة إلى تأخر المرينغي بثنائية نظيفة بعد نهاية الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الضيف الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.