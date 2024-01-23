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خلال ميركاتو يناير

نجم إيفرتون بديل هندرسون في الاتفاق

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٤ مساءً
نجم إيفرتون بديل هندرسون في الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق بدأ التفاوض مع بديل اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون المنضم مؤخرًا لنادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الإعلامي الرياضي التركي ” أكرم كونور” والمتخصص في سوق الانتقالات فإن فارس الدهناء يريد ضم اللاعب المالي عبدالله دوكوريه نجم وسط فريق إيفرتون الإنجليزي قبل نهاية شهر يناير.

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ويلعب دوكوريه صاحب الـ 31 عامًا مع نادي إيفرتون منذ عام 2020 قادمًا من فريق واتفورد الإنجليزي.

أياكس يضم هندرسون في يناير

وأعلن نادي أياكس عن تعاقده رسميًّا مع هندرسون، حتى يونيو عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الاتفاق، وسيرتدي مع الفريق الهولندي القميص رقم 6.

عبدالله دوكوريه
عبدالله دوكوريه

وكان نادي الاتفاق قد أعلن في بيان له، عن إنهاء تعاقده رسميًّا مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، بشكل فوري، مشددًا على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

وانضم جوردان، إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس .

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