نجم الاتحاد على رادار توتنهام

كشفت تقارير إعلامية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتم بضم أحد نجوم نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الإعلامي “خالد بن عبدالعزيز” أن نادي توتنهام مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي جوتا خلال ميركاتو يناير.

عرض برتغالي آخر لضم نجم الاتحاد

وأكد الصحافي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن نادي بورتو البرتغالي مهتم بالتعاقد مع جوتا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن إدارة العميد والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وافقا على رحيل جوتا، في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، ولفت إلى أن هناك 3 أندية مهتمة بضمه.

وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا.