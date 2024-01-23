الجلجلان .. محصول الشتاء المفضل في تهامة عسير تأجيل مباراتي النصر في الصين نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود
تأهل منتخب سوريا الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 وذلك بعد الفوز التاريخي على منتخب الهند بهدف دون رد.
وسجل اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال السابق الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.
وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب السوري 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث في البطولة مع متصدر المجموعة الثانية، المنتخب الأسترالي والوصيف منتخب أوزبكستان.