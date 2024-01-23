نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا

تأهل منتخب سوريا الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 وذلك بعد الفوز التاريخي على منتخب الهند بهدف دون رد.

تألق من المنتخب السوري

وسجل اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال السابق الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب السوري 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث في البطولة مع متصدر المجموعة الثانية، المنتخب الأسترالي والوصيف منتخب أوزبكستان.