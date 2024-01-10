نجم بايرن ميونخ يرفض طلب أهلي جدة

يستعد الألماني جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لرفض طلب نادي أهلي جدة، وذلك بعد تفكير الأخير في التعاقد معه في يناير الجاري.

وكانت صحيفة Sport Bild الألمانية قالت: إن إدارة البايرن قررت التخلص من كيميتش من أجل إجراء بعض التعديلات على الفريق.

وقال الصحفي الألماني “فلوريان بليتنبرج” عبر منصة “إكس”: إن كيميتش قرر البقاء مع البايرن وعدم الرحيل في شتاء 2024، رغم أن البايرن سيتخلص منه في صيف العام الحالي.

كما أضاف الصحفي أن كيميتش تفاجأ بأن بايرن ميونخ لا يرغب في تمديد عقده حتى عام 2025.

في وقت سابق، أكد الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن النادي الأهلي أرسل أول عرض رسمي إلى بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد مع كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي سيدخل في جولة جديدة من الاتصالات؛ لإجراء مفاوضات جديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أملًا في الاتفاق على الصفقة.

وينتهي عقد كيميتش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، ويتوقع رحيله نهاية الموسم؛ في حالة عدم تجديد عقده.