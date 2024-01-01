نجم بورتو يحسم مصيره من الانتقال لـ دوري روشن

وضح اللاعب الإيراني مهدي طارمي نجم فريق بورتو البرتغالي موقفه من الانضمام لـ دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

سبب رفض نجم بورتو الانضمام لـ دوري روشن

وقال موقع Tutto Mercato الإيطالي: إن اللاعب طارمي رفض فكرة الانتقال لدوري روشن مفضلًا البقاء في أوروبا.

ويرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في ضم طارمي صاحب الـ32 عامًا لمدة موسمين ونصف الموسم.

ولعب طارمي مع بورتو 24 مباراة مع بورتو خلال موسم 2023/ 2024 حيث سجل فيهم 6 أهداف بواقع 3 أهداف في 15 مباراة بالدوري البرتغالي وهدفين خلال 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وهدف واحد في كأس البرتغال.