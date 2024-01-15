نجم ريال مدريد فينيسيوس: أحببت ما فعله السعوديون لأول مرة.. جامعة الملك عبدالعزيز تسمح للطلاب باختيار الدراسة في أكثر من تخصص شور: ترسية مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع مجلس الشورى بـ60 مليون ريال النفط يواصل ارتفاعه العالمي في بداية تداولات الأسبوع تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023 خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن فوز فريقه على برشلونة (4-1) في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال فينيسيوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “أحببت الأجواء في السعودية، الجماهير ساندتنا بشكل كبير”.
وتطرق إلى احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو نجم النصر: “احتفلت هكذا لأنه مثلي الأعلى، أستهدف أن أكون في مستواه يوما ما”.
وفيما يتعلق بإمكانية انضمام مبابي لريال مدريد، علق: “لا تسألني عن هذا الأمر، عليك التحدث إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لدينا 25 لاعباً للقيام بما هو أفضل للنادي”.