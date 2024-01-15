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نجم ريال مدريد فينيسيوس: أحببت ما فعله السعوديون

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
نجم ريال مدريد فينيسيوس: أحببت ما فعله السعوديون
المواطن - فريق التحرير

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تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن فوز فريقه على برشلونة (4-1) في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال فينيسيوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “أحببت الأجواء في السعودية، الجماهير ساندتنا بشكل كبير”.

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وتطرق إلى احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو نجم النصر: “احتفلت هكذا لأنه مثلي الأعلى، أستهدف أن أكون في مستواه يوما ما”.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام مبابي لريال مدريد، علق: “لا تسألني عن هذا الأمر، عليك التحدث إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لدينا 25 لاعباً للقيام بما هو أفضل للنادي”.

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