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خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٤ مساءً
نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مارسيال يرفض العرض السعودي

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن المهاجم أنتوني مارسيال الذي سينتهي تعاقده في يونيو المقبل”.

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أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد

وأضافت: “يونايتد لا ينوي تفعيل بند تجديد تعاقد مارسيال لموسم إضافي حتى صيف 2025، وتحاول الإدارة التخلص من المهاجم الفرنسي هذا الشهر لكنه يتمسك بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مارسيال رفض عرضين في يناير الحالي؛ أولهما من فنربخشة التركي، وآخر من أحد أندية دوري روشن السعودي.

مارسيال مع مانشستر يونايتد

وخرج أنتوني مارسيال، كثيرًا من حسابات المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج؛ حيث أشرك المهاجم الفرنسي في 19 مباراة فقط بجميع مباريات الموسم الرياضي الحالي، بينهم 7 مواجهات فقط كأساسي.

وسجل مارسيال، هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم، إلا أنه لا يشارك في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ يوم 9 ديسمبر الماضي لخروجه من الحسابات الفنية للمدرب تين هاج.

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