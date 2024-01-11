ضبط 1977 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة موقعين لتصنيع منتجات التبغ بنشارة الخشب في جدة الجبير يستقبل سفير النمسا الجديد لامبورغيني تقيس معدل ضربات قلبك أثناء قيادة السيارة غيسلان كونان يتصدر قائمة مميزة زلزال يضرب منطقة قرب موقع نووي تابع لكوريا الشمالية أسطورة ليفربول: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح زفاف أسطوري لأمير بروناي أشهر عازب في آسيا نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن تغييرات إجبارية في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد أوساسونا
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن المهاجم أنتوني مارسيال الذي سينتهي تعاقده في يونيو المقبل”.
وأضافت: “يونايتد لا ينوي تفعيل بند تجديد تعاقد مارسيال لموسم إضافي حتى صيف 2025، وتحاول الإدارة التخلص من المهاجم الفرنسي هذا الشهر لكنه يتمسك بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي”.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مارسيال رفض عرضين في يناير الحالي؛ أولهما من فنربخشة التركي، وآخر من أحد أندية دوري روشن السعودي.
وخرج أنتوني مارسيال، كثيرًا من حسابات المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج؛ حيث أشرك المهاجم الفرنسي في 19 مباراة فقط بجميع مباريات الموسم الرياضي الحالي، بينهم 7 مواجهات فقط كأساسي.
وسجل مارسيال، هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم، إلا أنه لا يشارك في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ يوم 9 ديسمبر الماضي لخروجه من الحسابات الفنية للمدرب تين هاج.