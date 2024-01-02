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نجم مانشستر يونايتد يرفض دوري روشن ويحدد وجهته في ألمانيا

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
نجم مانشستر يونايتد يرفض دوري روشن ويحدد وجهته في ألمانيا
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإنجليزي جادون سانشو رفض فكرة الانتقال لـ دوري روشن مفضلًا مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي والانضمام لأحد الأندية الألمانية.

بوروسيا دورتموند يراقب سانشو

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن بوروسيا دورتموند الألماني مهتم بضم سانشو في يناير أو في صيف العام الحالي.

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جادون سانشو - مانشستر يونايتد - دوري روشن

وسينتهي عقد سانشو مع اليونايتد في صيف 2026، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الرحيل عن صفوف اليونايتد بسبب خلاف بينه وبين المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وكان اسم سانشو المنضم لـ مانشستر يونايتد في عام 2021 من بوروسيا دورتموند ارتبط بالانتقال لدوري روشن في الفترة الأخيرة لكن اللاعب الإنجليزي يبدو أنه أصبح قريبًا من العودة مجددًا لدورتموند.

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