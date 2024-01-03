نجم منتخب إيطاليا على رادار الشباب

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كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب يفكر في ضم أحد نجوم المنتخب الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الإعلامي “خالد بن عبدالعزيز” عبر حسابه في منصة “إكس”: إن الشباب بات قريبًا من ضم النجم الإيطالي ماتيو بوليتانو بعقد مدته عامين ونصف العام من نادي نابولي الإيطالي.
ويلعب بوليتانو مع نابولي منذ عام 2021 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.
ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، خاصة أن الفريق يُعاني حاليًّا في بطولة دوري روشن.
اقترب نادي #الشباب من حسم صفقة ماتيو بوليتانو بعقد يمتد لسنتين ونصف قادمًا من نادي نابولي الإيطالي، تفاصيل بسيطة وينتهي كل شيء. pic.twitter.com/vGaH11kxMV
— خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) January 3, 2024