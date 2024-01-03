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نجم منتخب إيطاليا على رادار الشباب

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٤ مساءً
نجم منتخب إيطاليا على رادار الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب يفكر في ضم أحد نجوم المنتخب الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي “خالد بن عبدالعزيز” عبر حسابه في منصة “إكس”: إن الشباب بات قريبًا من ضم النجم الإيطالي ماتيو بوليتانو بعقد مدته عامين ونصف العام من نادي نابولي الإيطالي.

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ويلعب بوليتانو مع نابولي منذ عام 2021 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ماتيو بوليتانو

ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، خاصة أن الفريق يُعاني حاليًّا في بطولة دوري روشن.

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