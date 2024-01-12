نجوم الجوزاء تمتع المشاهدين في ليالي الشتاء الباردة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن اليوم الجمعة أو في أي ليلة من ليالي الشتاء يرصد نجوم الجوزاء أو الجبار أو أورايون والتي تعتبر واحدة من أسهل المجموعات النجمية الشتوية التي يمكن التعرف عليها في السماء.

وقالت فلكية جدة إنه يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية من خلال “الحزام” أو سلسلة اللالىء” وهي عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط مستقيم قصير على التوالي في المنطقة الوسطى من الجوزاء، ويلاحظ وجود اثنين من النجوم البراقة، أحدهما يسمى منكب الجوزاء وهو نجم عملاق أحمر، والآخر أزرق يسمى رِجل الجوزاء في جانبين متعاكسين من حزام النجوم.

كيف تبدو نجوم الجوزاء؟

وأضافت أن نجوم الجوزاء تبدو للمشاهدين وكأنها تقع على مسافة متساوية، لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض ولكنها في الحقيقة تقع على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها البعض، فعلى سبيل المثال تشير القياسات إلى أن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكب الأرض، في حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب إلا أن القياسات الحالية تقول بأنه يبعد 724 سنة ضوئية.

رصد النجوم

ولفتت إلى أنه عند رصد نجوم الجوزاء قد يعتقد البعض بأن النجوم ضمن هذه المجموعه النجمية مرتبطة ببعضها البعض ربما بواسطة الجاذبية ولكنها ليست كذلك.

لكن بعض أشهر نجوم الجوزاء لها صلة عامة ببعضها البعض، فالعديد من ألمع النجوم في الجوزاء هم أعضاء في الذراع الحلزوني المحلي الذي يطلق عليه أحيانًا اسم الجبار أورايون، وتقع ذراعنا الحلزونية المحلية بين ذراع القوس وذراع فرساوس في درب التبانة.