نزاهة تحذر من إعلان وهمي عن وظائف شاغرة

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه لا صحة لما تم تداوله حول إعلانها عن وظائف شاغرة.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة الاستفسار والفعاليات التابع لـ”نزاهة” عبر منصة “إكس” على سؤال عدد من المواطنين بشأن طرح وظائف مؤخرًا تبدأ من المرتبة السادسة، على الرغم من أن الموقع الرسمي لا يوجد به وظائف.

إعلان غير صحيح

وقالت “نزاهة” إن الإعلان غير صحيح، محذرة المواطنين من التعامل مع إعلانات التوظيف الوهمية.

ووجه عدد من المواطنين الشكر لهيئة نزاهة للتوضيح لعدم الإيقاع في براثن الحسابات الوهمية، فقال عبدالله الينبعاوي “شكرًا للتوضيح”.

وطالب أبو نايف بإرسال شكوى إلى منصة “إكس” من أجل غلق الحساب الذي نشر الإعلان المزعوم، حيث تم إزالة هذا الإعلان عقب تحذير “نزاهة” منه.