نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث (تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).
– نسخة من صك الملكية الإلكتروني.
– نسخة من الهوية الوطنية “مدونًا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار”.
– وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل.