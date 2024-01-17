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تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام

نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٣ مساءً
نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث (تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).

المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات:

– نسخة من صك الملكية الإلكتروني.

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– نسخة من الهوية الوطنية “مدونًا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار”.

– وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل.

 

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