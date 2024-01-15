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المناطق المرتقعة أدفأ

نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٨ مساءً
نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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عادة ما يعمد بعض المتنزهين إلى الجلوس والمبيت في البر خلال فصل الشتاء، للاستمتاع بالطقس البارد الشتوي، فيجدون في مناطق البر ملاذهم للتخييم في الرمال الذهبية.

اختيار المبيت في البر

ولذلك وجه الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، نصائح عند اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء.

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وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” إنه عادة يعمد بعض المتنزهين إلى اختيار مناطق منخفضة للمبيت ويتوقعون أنها أدفأ، إلا أن النوم في المناطق المرتفعة (نسبياً) أدفأ.

وأوضح أن الهواء البارد أثقل من الحار، لذا فإنه يتجمع في الليل، وخاصة عند الفجر، في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكوُّن الصقيع في المنخفضات، في حالة سكون الرياح.

المناطق المرتفعة أدفأ

وتابع قوله “لذا فإن النوم في المناطق المرتفعة (نسبياً) أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة”.

وأشار إلى أنه من خلال التجربة العملية في الشتاء فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجراً) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة

وأضاف “أما في حالة كون الرياح نشطة فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد”.

التوسط في المكان

ووافقه الرأي عدد من متابعيه فقال نشمي العنزي إنه لا ينصح فعلًا النزول للأراضي المنخفضة لأي سبب كان.

وأضاف المهندس أبو عماد التويجري “الهواء البارد ثقيل وبفعل الجاذبية يتحرك لأسفل نقطة ولذا توضع المكيفات في أعلى الغرفة ونشاهد دخان النار الحار يتصاعد لأعلى بسبب خفته”.

ولفت “لذلك المنخفضات في النفود أكثر برودة.. والتوسط في ارتفاع المكان يحقق هدفين البعد عن الصقيع في المنخفض وكذا تيارات الهواء في الأعلى”.

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