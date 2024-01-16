نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best

وجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نصيحة للمدرب الإسباني تشافي مدرب برشلونة الإسباني، وذلك بعد نهاية حفل The Best أمس الاثنين.

تعليق جوارديولا بعد حفل The Best

وقال جوارديولا للمدرب تشافي بعد خسارة الأخير للقب كأس السوبر الإسباني: ” يجب عليه الهدوء والاستعداد لما هو مقبل، يجب أن يتعلم من الخسارة مع لاعبيه”.

وأضاف جوارديولا: ” ليس من الجيد إلقاء كل اللوم على المدرب تشافي، اللاعبون يتحملون جزءًا من المسؤولية، يجب على الفريق أن يُركز ويتقدم خطوة للأمام”.

وكانت انتهت مباراة الريال ضد برشلونة مساء أول أمس الأحد، بفوز نادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على البارشا برباعية لهدف.

ريال مدريد بطل السوبر الإسباني

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة انتهى بتقدم نادي ريال مدريد بنتيجة 3- 1، حيث شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو من تقدم ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة الـ64.

وفاز ريال مدريد باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل برشلونة للنهائي على حساب فريق أوساسونا بالفوز عليه الخميس الماضي بنتيجة 2- 0.

يذكر أن جوارديولا كان تُوج بجائزة أفضل مدرب في عام 2023 من الفيفا في حفل The Best بجانب فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي.