نصيحة لمرضى السكري : تخلوا عن التمور والزبيب

نصحت طبيبة روسية مرضى السكري بالتوقف عن تناول نوعين شهيرين من الأطعمة هما التمور والزبيب لما لهما من تأثير كبير في رفع نسبة السكر في الدم.

وقالت إيرينا بيساريفا خبيرة التغذية الروسية إن التمور والزبيب لها مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بداء السكري.

الفواكه المجففة

كما نصحت الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي، كما نصحت بعدم شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها، لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.

السيطرة على السكري

يذكر أنه دائمًا ما ينصح الأطباء بالسيطرة على مستوى السكر في الدم، من خلال تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، مثل البقوليات والفواكه واللوز والحبوب الكاملة، لأن الألياف الغذائية تخرج الكوليسترول من الجسم كما تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ومستوى السكر في الدم.