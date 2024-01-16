نصيحة لمرضى السكري : تخلوا عن التمور والزبيب كفى سرقة يا ميسي.. ردود فعل على تتويج النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تصل 70.9 مليار دولار بسمة وهبة تثير غضب الجماهير مجددًا ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري حساب المواطن يكشف موعد إعلان الأهلية للمسجلين بعد 10 ديسمبر سعر الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 يتجاوز 247 ريالًا وزير الشؤون الإسلامية: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة ضبط 4 أشخاص لسرقة محتويات حافلة متوقفة بالرياض الأرصاد : انخفاض طارئ في درجات الحرارة على 7 مناطق
نصحت طبيبة روسية مرضى السكري بالتوقف عن تناول نوعين شهيرين من الأطعمة هما التمور والزبيب لما لهما من تأثير كبير في رفع نسبة السكر في الدم.
وقالت إيرينا بيساريفا خبيرة التغذية الروسية إن التمور والزبيب لها مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بداء السكري.
كما نصحت الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي، كما نصحت بعدم شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها، لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.
يذكر أنه دائمًا ما ينصح الأطباء بالسيطرة على مستوى السكر في الدم، من خلال تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، مثل البقوليات والفواكه واللوز والحبوب الكاملة، لأن الألياف الغذائية تخرج الكوليسترول من الجسم كما تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ومستوى السكر في الدم.