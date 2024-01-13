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ضمن منافسات كأس آسيا

نفاد تذاكر مباراة السعودية وعمان

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
نفاد تذاكر مباراة السعودية وعمان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عملية بيع تذاكر مباراة السعودية وعمان المقبلة، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لتنتهي بالكامل قبل عدة أيام على موعدها.

بيع تذاكر مباراة السعودية وعمان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

وأعلنت المنصة المخصصة لبيع تذاكر مباريات كأس آسيا 2023، عن حجز الأعداد المطروحة بالكامل بالأمس، وعدم وجود دفعة أخيرة من التذاكر المباراة الأولى لمنتخب السعودية أمام نظيره العماني.

وأشارت المنصة، إلى أن الطلب الكبير على تذاكر مباراة السعودية وعمان؛ كان من داخل مستضيف بطولة كأس آسيا “قطر”، وهو ما تسبب في عدم طرح دفعة أخيرة من التذاكر.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يحلم باللقب

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.

جدير بالذكر أن النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، انطلقت بالأمس، وستسمر حتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

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