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خلال فترة التوقف الحالية

نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٧ مساءً
نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عملية بيع تذاكر مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصين، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لتنتهي بالكامل بعد وقت قليل من طرحها.

بيع تذاكر وديتي النصر

وأعلن حساب “الإخبارية – رياضة” الرسمي عبر منصة “إكس”، نفاد تذاكر مباراتي النصر ضد شنغهاي شينهوا وتشيجيانغ في جولته بالصين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ومن المقرر أن يلعب العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

النصر في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وكان حساب العالمي الرسمي عبر منصة “إكس”، قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق حسابات في منصتي “ويبو” و”دوين” الصينتين، لمزيد من التفاعل مع الجماهير خلال جولة الفريق الآسيوية.

ويأمل لويس كاسترو في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في جولة الصين، قبل العودة للمشاركة في المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفوز على التعاون

وفي آخر مبارياته الرسمية قبل جولة الصين، تمكن العالمي من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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