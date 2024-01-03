نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين

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شهدت عملية بيع تذاكر مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصين، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لتنتهي بالكامل بعد وقت قليل من طرحها.
وأعلن حساب “الإخبارية – رياضة” الرسمي عبر منصة “إكس”، نفاد تذاكر مباراتي النصر ضد شنغهاي شينهوا وتشيجيانغ في جولته بالصين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
ومن المقرر أن يلعب العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.
وكان حساب العالمي الرسمي عبر منصة “إكس”، قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق حسابات في منصتي “ويبو” و”دوين” الصينتين، لمزيد من التفاعل مع الجماهير خلال جولة الفريق الآسيوية.
ويأمل لويس كاسترو في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في جولة الصين، قبل العودة للمشاركة في المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا.
وفي آخر مبارياته الرسمية قبل جولة الصين، تمكن العالمي من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.