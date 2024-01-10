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نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
المواطن - فريق التحرير

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مجموعة من الرجال ينتمون إلى الطائفة اليهودية (الحسيدية) في نيويورك، أول أمس الاثنين، بعد اشتباكات مع رجال أمن حاولوا ردم نفق غير قانوني تم حفره سراً بجانب معبد يهودي تاريخي.

وحسب بيان رسمي، تبين أن “الرجال يهود ينتمون لحركة (حباد) أكبر منظمة يهودية في العالم، قاموا بحفر النفق بغرض توسيع المعبد دون إذن السلطات، حتى تم اكتشافه، وفور التعامل لهدمه اندلع شجار مع أولئك الذين أنشأوا الممر وأرادوا بقاءه، ما فجّر حالة من الفوضى، أمس الثلاثاء”.

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متمردون اقتحموا المبنى سراً

وقال الحاخام موتي سيليجسون، المتحدث باسم حباد: “مجموعة من الطلاب المتطرفين تجمعوا في المقر العالمي للحركة في بروكلين بمدينة نيويورك، والمتمردون من داخل الحركة اقتحموا سراً جدران المبنى الشاغر خلف المقر الرئيسي، وخلقوا ممراً تحت الأرض أسفل صف من مباني المكاتب وقاعات المحاضرات التي ارتبطت في النهاية بالكنيس”.

وأضاف: “حينما تم إحضار طاقم بناء يوم الاثنين لإصلاح الجدران المتضررة، احتج الطلاب الذين قاموا بإنشاء النفق رافضين الأمر، ما استدعى تدخل الشرطة”.

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