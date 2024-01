نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مجموعة من الرجال ينتمون إلى الطائفة اليهودية (الحسيدية) في نيويورك، أول أمس الاثنين، بعد اشتباكات مع رجال أمن حاولوا ردم نفق غير قانوني تم حفره سراً بجانب معبد يهودي تاريخي.

وحسب بيان رسمي، تبين أن “الرجال يهود ينتمون لحركة (حباد) أكبر منظمة يهودية في العالم، قاموا بحفر النفق بغرض توسيع المعبد دون إذن السلطات، حتى تم اكتشافه، وفور التعامل لهدمه اندلع شجار مع أولئك الذين أنشأوا الممر وأرادوا بقاءه، ما فجّر حالة من الفوضى، أمس الثلاثاء”.

#WATCH : Another Footage inside the Secret Tunnel at the temple in Brooklyn#CrownHeights #Brooklyn #NewYork #Secrettunnels #tunnels #NYPD #underground #BREAKING pic.twitter.com/fTwFc4MQ5u

— mishikasingh (@mishika_singh) January 9, 2024