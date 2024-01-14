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نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم الخطوط السعودية، استخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في مواسم الحج، بهدف نقل الركاب بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

وقال المهندس عبدالله الشهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة الخطوط السعودية، إن “الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل”.

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وأضاف في تصريح لـ”العربية”: “بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستقوم بنقل عدد 4 – 6 ركاب”.

وأوضح أن طائرة ليليوم تتميز بمعدل انبعاثات كربونية منخفض وهي طائرة صديقة للبيئة، كما تختصر زمن الرحلات الجوية، حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كم/ساعة.

وواصل: “نستهدف إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عددٍ من جهات عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية، حيث سنعتمد على نحو 100 طائرة”.

معلومات عن الطائرة الكهربائية لنقل الحجاج

كشف المهندس عبدالله الشهراني كافة المعلومات المتعلقة بطائرة ليليوم الجديدة، مشيرا إلى أنها تتميز بالمواصفات الآتية:

  • تتميز الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد.
  • تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.
  • تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كم/ساعة.
  • تنقل عدد 4 – 6 ركاب في الرحلة

ولفت الشهراني إلى أن السلطات ستعمل على “توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي”، ضمن المساعي الرامية للارتقاء بقطاع النقل الجوي في المملكة.

 

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