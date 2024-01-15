صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم نواف العقيدي: ما قاله مانشيني عني غير صحيح وكشف الحقيقة بعد كأس آسيا قبل مواجهة الغد .. تاريخ مواجهات السعودية وعمان سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. الملابس محتشمة شرط والضيقة ممنوعة الرياض ستصبح عاصمة العالم الرمزية بحلول عام 2030 13 شركة ناشئة سعودية تستعد للإدراج في البورصة خلال عامين سبب موافقة رينان لودي على الانضمام لـ الهلال آلية الغياب في دورات هدف والاستبعاد في هذه الحالة سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني
رد الحارس نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر على تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني ضده، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس أمم آسيا 2023.
وقال العقيدي عبر حسابه في منصة “إكس”: “لم أتمنَّ أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزمًا بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا و لهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي و سأظل كذلك مهما حدث”.
وأضاف: “وأؤكد أن المعلومات التي ذكرها المدرب مانشيني الذي لم يتحدث معي من بعد مباراة لبنان الودية حتى تم استبعادي بخصوصي غير صحيحة”.
وواصل العقيدي: “ولأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غدًا فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلًا، كل التوفيق لمنتخبنا ولزملائي اللاعبين وبإذن الله نبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللشعب السعودي بتحقيق البطولة”.
واختتم العقيدي بيانه قائلًا: “وسأعود لتوضيح جميع التفاصيل بعد البطولة”.
لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا و لهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده فمابالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه وأنا رهن إشارة المنتخب…
— NAWAF ALAQIDI (@NAlaqidi) January 15, 2024