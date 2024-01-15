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بعدما انتظم في تدريبات النصر

نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٥ مساءً
نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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تجاوز حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، أزمة استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 سريعًا، وشارك في تدريبات فريقه.

نواف العقيدي يُشارك في تدريبات النصر

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن نواف العقيدي شارك في التدريبات الجماعية للنصر، مساء اليوم الاثنين، وذلك استعدادًا لجولة العالمي في الصين.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض جولة في الصين، وسيلعب وديًا ضد شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

تفاصيل قرار مانشيني باستبعاد العقيدي

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني قد أثار حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد استبعاده المفاجئ لنواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا 2023، وضم محمد اليامي بدلًا منه؛ دون توضيح الأمور.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @SaudiNT

وخرج مانشيني اليوم، ليوضح سبب استبعاد العقيدي، وقال: “العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى”.

ومن جانبه، أكد وكيل أعمال نواف العقيدي، جراح الظفيري، احترام قرارات مانشيني الفنية، وأضاف: “ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة.. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقًا”.

نواف العقيدي
العقيدي

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