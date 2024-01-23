نيابة عن الملك سلمان.. الخريجي يشارك بمراسم تنصيب رئيس ليبيريا ضبط مقيمين بحوزتهما 47 سمكة قرش الشعاب فاليري أبو شقرا تحتضن مولودها الثالث بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير والباحة الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، رئيساً لجمهورية ليبيريا، وذلك في العاصمة مونروفيا.
ونقل معالي نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.