نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج الأمير عبدالمتين ابن جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك في العاصمة بندر سري بكاون.

ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير ومباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياتهما لسلطنة بروناي دار السلام المزيد من التقدم والازدهار.