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نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٨ مساءً
نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية
المواطن - فريق التحرير

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سقط منتخب نيجيريا الأول في فخ التعادل أمام منتخب غينيا الاستوائية عصر اليوم بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية

وكان اللاعب إيبان سالفادور نجح في إحراز الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة الـ36.

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ثم تعادل المنتخب النيجيري بعد ذلك عبر هدف التعادل لـ اللاعب فيكتور أوسيمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38.

نيجيريا ضد غينيا الإستوائية

وفي الشوط الثاني، أهدر المنتخب النيجيري 3 فرص تهديفية محققة عبر اللاعب أوسيمين، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

جدير بالذكر أن مباريات أمم إفريقيا لليوم تُختتم بمباراتي ” مصر ضد موزمبيق” في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية و ” غانا ضد الرأس الأخضر” في تمام الساعة الـ11 مساءً.

نيجيريا ضد غينيا الإستوائية

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